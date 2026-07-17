Foresight Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Foresight Financial Group hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,820 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foresight Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at