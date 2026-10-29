Forest Packaging Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Forest Packaging Group A stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 820,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at