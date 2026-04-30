Forest Packaging Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Forest Packaging Group A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Forest Packaging Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 833,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 84,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 450,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at