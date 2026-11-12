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12.11.2026 06:31:28
Forest Road Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Forest Road Acquisition A ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Forest Road Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Forest Road Acquisition A ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent zurück. Hier wurden 45,2 Millionen USD gegenüber 59,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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