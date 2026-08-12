Forest Road Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Forest Road Acquisition A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Forest Road Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,850 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 49,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at