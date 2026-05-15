Forest Road Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Forest Road Acquisition A präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 USD, nach -0,840 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 54,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 24,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at