Forest Road Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Forest Road Acquisition A hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren -5,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,410 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -10,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 418,80 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 251,73 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at