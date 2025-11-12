Forest Road Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Forest Road Acquisition A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,39 Prozent auf 59,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at