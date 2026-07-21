Forestar Group Aktie
WKN DE: A2H5CR / ISIN: US3462321015
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21.07.2026 12:41:30
Forestar Group Inc. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Forestar Group Inc. (FOR) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $35.9 million, or $0.70 per share. This compares with $32.9 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $407.0 million from $390.5 million last year.
Forestar Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.9 Mln. vs. $32.9 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.65 last year. -Revenue: $407.0 Mln vs. $390.5 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.6 B To $ 1.7 B
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