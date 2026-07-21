Forestar Group Aktie

Forestar Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5CR / ISIN: US3462321015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 12:41:30

Forestar Group Inc. Announces Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Forestar Group Inc. (FOR) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $35.9 million, or $0.70 per share. This compares with $32.9 million, or $0.65 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.2% to $407.0 million from $390.5 million last year.

Forestar Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.9 Mln. vs. $32.9 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.65 last year. -Revenue: $407.0 Mln vs. $390.5 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.6 B To $ 1.7 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Forestar Group Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten