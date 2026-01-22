Forestar Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Forestar Group hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 273,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at