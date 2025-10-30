Forestar Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Forestar Group präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 670,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 551,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,29 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,00 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,66 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at