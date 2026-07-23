Forestar Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Forestar Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 407,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 390,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at