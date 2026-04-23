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23.04.2026 06:31:29
Forestar Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Forestar Group hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Forestar Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 374,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 351,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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