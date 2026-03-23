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23.03.2026 06:31:29
Forever Entertainment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Forever Entertainment hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,1 Millionen PLN umgesetzt.
Forever Entertainment hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,260 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,250 PLN je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 26,90 Millionen PLN, gegenüber 27,83 Millionen PLN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,34 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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