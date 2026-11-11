Forever Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Forever Entertainment hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Forever Entertainment im vergangenen Quartal 5,7 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Forever Entertainment 9,0 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at