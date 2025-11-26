Forge Innovation Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Forge Innovation Development gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat Forge Innovation Development mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 88,89 Prozent verringert.

