Forge Nano zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Forge Nano hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Forge Nano einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at