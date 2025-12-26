Forge Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forge Resources hat am 24.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at