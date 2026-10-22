Forgent Power Solution a Aktie
WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021
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22.10.2026 18:25:11
Forgent CFO Ryan Fiedler To Step Down, Finance Chief Amy Ard Named Successor; Shares Tumble
(RTTNews) - Electrical distribution equipment maker Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) announced on Thursday that Chief Financial Officer Ryan Fiedler would step down and transition to an external consulting role, with Executive Vice President of Finance Amy Ard set to succeed him.
Fiedler will continue to support the company during the leadership transition, Forgent said.
Ard, who has served as executive vice president of finance since January, will take over as chief financial officer after overseeing the company's financial planning, reporting, treasury and operational finance functions.
On the NYSE, shares of Forgent are currently losing 24.61 percent, changing hands at $23.95.
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