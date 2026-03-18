Forgent Power Solutions A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Forgent Power Solutions A hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Forgent Power Solutions A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 296,4 Millionen USD im Vergleich zu 175,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at