Forgent Power Solutions A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Forgent Power Solutions A präsentierte am 15.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,270 USD. Im letzten Jahr hatte Forgent Power Solutions A einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Forgent Power Solutions A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 753,19 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at