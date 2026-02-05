Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
05.02.2026 11:31:00
Forget AI Stocks: This Energy Giant Could Be the Real Winner of 2026
The artificial intelligence (AI) boom is not just about high-tech chips. It's also deeply connected to energy. That's because the big technology companies and hyperscalers need massive data centers to provide the computing power for their advanced AI models. And those data centers require electricity -- lots of it.According to data from the Pew Research Center, data centers consumed about 4% of America's total electricity in 2024. By 2030, demand from that segment is expected to grow by 133%.As such, another way to invest in the expected growth of the AI industry is to use a pick-and-shovel investing strategy and buy shares of companies that provide key support to the tech players. And the energy sector could be the most powerful AI pick-and-shovel opportunity of all.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.