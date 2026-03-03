Amarin Corporation PLCShs Aktie

WKN DE: 887525 / ISIN: US0231111073

03.03.2026 15:30:00

Forget Amarin: This Oft-Overlooked Pharma Powerhouse Is a Better Buy Now

Broader equities have been relatively volatile over the past few months. In an environment like this, it's best to prioritize investing in well-established, profitable corporations. While small-cap stocks may have higher upside potential than much larger companies, the risks they entail often make them not worth investing in.With that as a backdrop, let's consider one smaller company that has performed pretty well over the trailing-12-month period, but isn't worth your time: Amarin (NASDAQ: AMRN). Instead of betting on this small drugmaker, it's best to put your hard-earned money into a pharmaceutical leader like Novartis (NYSE: NVS) instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
