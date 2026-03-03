Amarin Corporation PLCShs Aktie
WKN DE: 887525 / ISIN: US0231111073
|
03.03.2026 15:30:00
Forget Amarin: This Oft-Overlooked Pharma Powerhouse Is a Better Buy Now
Broader equities have been relatively volatile over the past few months. In an environment like this, it's best to prioritize investing in well-established, profitable corporations. While small-cap stocks may have higher upside potential than much larger companies, the risks they entail often make them not worth investing in.With that as a backdrop, let's consider one smaller company that has performed pretty well over the trailing-12-month period, but isn't worth your time: Amarin (NASDAQ: AMRN). Instead of betting on this small drugmaker, it's best to put your hard-earned money into a pharmaceutical leader like Novartis (NYSE: NVS) instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amarin Corporation PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,60
|2,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.