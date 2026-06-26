Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.06.2026 05:30:00
Forget Amazon Prime Days: Here's the Real Reason to Buy the Stock
Amazon (NASDAQ: AMZN) Prime Days is happening, and the results of the big sales event could drive more attention to the stock. While Amazon's commerce business is the most consumer-facing, I don't think it's the best reason to buy the stock. Instead, I think Amazon Web Services (AWS) is a better reason.AWS is the real reason Amazon is now highly profitable, and with its superior growth rate, I think it's by far the top reason to buy the stock right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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26.06.26
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25.06.26
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25.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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25.06.26
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25.06.26
|Magnificent Seven im Korrekturbereich: So schätzen Experten den Rücksetzer bei den Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft und Co. ein (finanzen.at)
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24.06.26
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24.06.26
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