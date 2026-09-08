AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.09.2026 15:45:00
Forget AMD: This AI Hardware Stock Is the Smarter Bet Right Now
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has had a great year, rising more than 120% so far. However, it has gotten a bit hot. AMD's valuation has soared, and it doesn't quite have the same catalysts coming up in 2027 as another top AI hardware stock: Broadcom (NASDAQ: AVGO).
Broadcom is a much better deal in my opinion, and will lead it to new heights over the next year and vastly outperform AMD over the coming year.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.08.26
|AMD vs. Intel: Welche Aktie gewinnt den Börsenherbst? (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|439,35
|6,43%
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