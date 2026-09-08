AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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08.09.2026 15:45:00

Forget AMD: This AI Hardware Stock Is the Smarter Bet Right Now

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has had a great year, rising more than 120% so far. However, it has gotten a bit hot. AMD's valuation has soared, and it doesn't quite have the same catalysts coming up in 2027 as another top AI hardware stock: Broadcom (NASDAQ: AVGO).

Broadcom is a much better deal in my opinion, and will lead it to new heights over the next year and vastly outperform AMD over the coming year.

Image source: Getty Images.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 439,35 6,43% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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