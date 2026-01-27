Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
27.01.2026 20:30:00
Forget Applied Digital: This Cybersecurity Platform Giant Is the Smarter Bet on Securing All Those AI Data Centers
There has been a ton of interest in Applied Digital (NASDAQ: APLD) stock, and for good reason. The stock of the company that develops artificial intelligence (AI) data centers has returned some 272% over the past year and is already up 42% year to date.While there's a massive amount of growth potential for Applied Digital, there are some concerns as well. The company carries a huge amount of debt to build its data centers, and at the same time, it is not yet profitable.Further, its future growth depends on not only building new centers, but filling them up with clients in an increasingly more competitive market. Then there is the fact that it has a concentrated client base made up of a few huge hyperscalers, so any changes to those relationships could pose a risk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 643,00
|-1,78%
|Applied Co Ltd
|4 240,00
|-0,24%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|33,60
|-1,18%
