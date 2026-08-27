Forget Bloom Energy Stock at $207 Per Share. Buy This Hydrogen-Focused ETF Instead for Just $43.

HydroGen Aktie
WKN DE: A0MKT1 / ISIN: US44887Q1085
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27.08.2026 15:15:00
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From reporting record-breaking financial results to projecting continued growth in 2026, Bloom Energy (NYSE: BE) has provided investors with plenty to celebrate recently. The market clearly noticed, fueling a 321% rise in the power generation company's shares over the past year.But with the market's seemingly voracious appetite for Bloom Energy stock, many are now reluctant to buy shares, believing there's little more room to run. Fortunately, there's a hydrogen-focused exchange-traded fund (ETF) that offers exposure to Bloom Energy and a variety of other hydrogen and fuel cell stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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