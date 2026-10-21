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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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21.10.2026 10:02:00

Forget COVID: Moderna Is Turning Into a Cancer Company -- and Wall Street Is Taking Notice

Moderna (NASDAQ: MRNA) leaped into the spotlight during the early days of the pandemic, and that was because the up-and-coming biotech player had a solution to the problem: a vaccine. The company became one of the first to launch a coronavirus vaccine, rivaling pharma giants such as Pfizer, and generated blockbuster revenue from the product. At the vaccine's peak in 2022, it brought in more than $18 billion in revenue and made Moderna profitable.

Recent years have been difficult, however, as demand for the vaccine declined. The company saw revenue drop, swung to a loss, and its stock price, once soaring in the triple digits, followed.

But Moderna may be entering a new period of growth and success right now. Over the past few years, the company has taken steps to address its problems and has focused its pipeline on a particularly high-growth therapeutics market: oncology. Importantly, investors have recognized Moderna's potential, helping the stock soar more than 600% this year.

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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