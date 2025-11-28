CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|
28.11.2025 23:30:00
Forget CVS, Buy This Healthcare Stock Instead
CVS Health (NYSE: CVS) has been a huge outperformer this year. The stock is up about 79% so far in 2025 -- move than five times the return of the Health Care Select Sector SPDR Fund as well as the S&P 500 index. But there's a similar healthcare stock that's on sale right now, and might be a better option for investors.I'm talking about Centene (NYSE: CNC). Based in St. Louis, the company manages government-sponsored health insurance programs like Medicaid and Medicare, as well as Affordable Care Act (ACA) plans.The stock jumped this week on reports that President Donald Trump may propose a two-year extension for ACA insurance subsidies. Recall that those subsidies, which allow millions of Americans to afford health insurance, are set to expire in January without legislation to extend them. The recent government shutdown ended with budget-extension legislation from Congress that did not include action on the subsidies; rather, it merely promised that there would be a vote on them in December.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
