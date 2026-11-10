Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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10.11.2026 20:18:08
Forget Direct Lending? Goldman Sachs Says Asset-Backed Finance Is the Next Big Private Credit Opportunity
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