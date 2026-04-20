Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
20.04.2026 13:45:00
Forget Energy Transfer: This Rock‑Solid Midstream Dividend Giant Is the Safer Income Play
Let me start by saying that Energy Transfer (NYSE: ET) is one of my favorite income stocks. I have held units of the master limited partnership (MLP) since 2020 and routinely add to my position. It's one of my largest sources of passive dividend income. However, I think investors seeking a safe income play should forget about Energy Transfer. Instead, they should buy midstream dividend giant Enbridge (NYSE: ENB) to collect its rock-solid income stream.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. An den US-Börsen dürfte es ebenso abwärts gehen. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.