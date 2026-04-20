Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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20.04.2026 13:45:00

Forget Energy Transfer: This Rock‑Solid Midstream Dividend Giant Is the Safer Income Play

Let me start by saying that Energy Transfer (NYSE: ET) is one of my favorite income stocks. I have held units of the master limited partnership (MLP) since 2020 and routinely add to my position. It's one of my largest sources of passive dividend income. However, I think investors seeking a safe income play should forget about Energy Transfer. Instead, they should buy midstream dividend giant Enbridge (NYSE: ENB) to collect its rock-solid income stream.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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