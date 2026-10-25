General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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25.10.2026 19:03:00

Forget Ford's Lucrative Dividend. GM Has a Different and Perhaps Better Way to Reward Investors.

Investors might know General Motors (NYSE: GM) as an automotive giant hailing from Detroit, but the company could also be confused with a magic show with the way GM is making its shares disappear. General Motors has spent tens of billions on share repurchases that have significantly reduced its shares outstanding, in turn boosting earnings per share. Let's take a look at just how much GM has repurchased in recent years, and why investors might want to pay attention to what happens next.

Below you can see just how impressive GM's share-disappearing act has been, particularly since 2023.

Data source: General Motors' Q3 earnings presentation. Graphic created by author with use of ChatGPT.

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