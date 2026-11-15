NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.11.2026 08:10:02
Forget Former Nvidia CEO Jensen Huang -- This Is the Real Question Investors Need to Ask About Nvidia Stock
Jensen Huang, who co-founded Nvidia (NASDAQ:NVDA) over three decades ago at a Denny's restaurant, is officially out as CEO of the artificial intelligence (AI) chip giant.
Multiple reports about multiple alleged extramarital affairs Huang had, one with a woman who may have been a Chinese spy and others with as many as two Nvidia employees, quickly led the torchbearer of AI to resign.
CFO Colette Kress has been named interim CEO. Nvidia stock has sunk over 28% in the past month.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.11.26
|NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert fällt unter 4 Billionen US-Dollar - worauf Anleger jetzt achten sollten (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|12.11.26
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|12.11.26
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