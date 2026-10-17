AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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17.10.2026 10:44:00
Forget High-Yield Traps: AbbVie Is the Dividend King to Buy and Hold Through Any Rate Cycle
Not all high-yield dividend stocks are created equal. Some are genuine income compounders, while others are traps. And the current environment, with interest rates on the rise, makes it more difficult to differentiate the good from the bad.
AbbVie (NYSE: ABBV) is by no means a high-yield trap. This pharma stock is well-positioned to succeed in any rate cycle.
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