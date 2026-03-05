ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
|
05.03.2026 16:00:00
Forget ImmunityBio: This Big‑Cap Pharma Is the Safer Play on Next‑Gen Cancer Therapies
Oncology is the largest therapeutic area in the biopharma industry, in terms of sales. The rapid rise in recent years of drugs to treat diabetes and manage weight loss might disrupt the traditional hierarchy, but it's safe to say that oncology will remain one of the most lucrative areas.ImmunityBio (NASDAQ: IBRX) is a mid-cap drugmaker making waves in this niche right now; the company's shares have soared over the last 12 months. Although ImmunityBio appears promising, investors looking to bet on cancer therapies over the long run should opt for a larger, safer stock.One that investors should consider today is Merck (NYSE: MRK). Here's the rundown.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ImmunityBio Inc Registered Shs
|7,70
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.