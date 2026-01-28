Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

28.01.2026 09:45:00

Forget Intel: This Agile Chip Challenger Looks Far Better Positioned for the Next Wave of AI Growth

Once upon a time, Intel (NASDAQ: INTC) reigned as the king of chipmakers. However, the tech giant no longer sits on the throne. Nvidia (NASDAQ: NVDA) took its spot.That's not even the worst news for Intel. The company isn't the top contender against Nvidia. Instead, another agile chip challenger looks far better positioned for the next wave of growth in the artificial intelligence (AI) market – Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
