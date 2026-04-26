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WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090

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26.04.2026 11:05:00

Forget Kalshi Bets: This Under-the-Radar Sports Data Stock Could Actually Mint Millionaires

Prediction markets like Kalshi and Polymarket have revolutionized sports betting. They have also opened the door to wagering not only on sporting events but also on political, news, and entertainment events.Dabbling in prediction markets is likely to be an unprofitable endeavor for most individuals. A community of elite traders is already dominating these markets. New entrants face a steep learning curve and likely lack the resources or connections to gain an edge.However, what if you didn't need to become a top trader to profit from this trend? Kalshi and Polymarket themselves may remain privately held, but there is a public company out there that is already profiting from their rise, yet is trading at multiyear lows. The sports stock I'm talking about is Genius Sports (NYSE: GENI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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