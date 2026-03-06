Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

06.03.2026 19:30:00

Forget Lucid and Rivian: This 1 EV Leader Is Still the Monster Long-Term Winner

Many electric vehicle (EV) companies promised to challenge the industry's established leaders. Lucid Group (NASDAQ: LCID) went public in July 2021 , before it had begun meaningful commercial vehicle deliveries. Yet investors were willing to value the company based mainly on its ambitious future production targets.The Amazon- and Ford-backed Rivian (NASDAQ: RIVN) also reached a market capitalization of $100 billion for a brief time after its November 2021 initial public offering. For a period, these companies were valued as if rapid scaling, expanding margins, and easy access to capital were assured.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Lucid

Analysen zu Lucid

