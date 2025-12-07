Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
07.12.2025 18:09:00
Forget Medtronic, Buy This Healthcare Stock Instead
There are compelling reasons for some investors to consider investing in Medtronic (NYSE: MDT), depending on their goals and risk tolerance. It is a well-established healthcare leader that generates consistent revenue and profits, with an impressive dividend track record, making it a good choice for risk-averse income seekers.However, for other investors, particularly those focused on aggressive growth, Medtronic may not be a suitable choice. There are far better options on the market, including Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Medtronic PLCmehr Analysen
