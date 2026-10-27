Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
27.10.2026 17:10:00
Forget Meme Coins, AI Developers Are Now Working on Crypto Meme Games. Here's the Potential Impact on the Crypto Market.
Back in 2013, Dogecoin (CRYPTO: DOGE) was launched as the first "meme coin" -- a cryptocurrency based on a meme, joke, or pop culture trend rather than a technical purpose. Many meme coins skyrocketed in 2021, driven by social media buzz and speculative traders, but fizzled out as rising interest rates chilled the market in 2022 and 2023.
In 2024 and 2025, the Trump Administration's crypto-friendly policies, new AI tokens, and political tokens warmed up the meme coin market again. But this year, the market cooled off again as rising rates and Treasury yields drove investors away from cryptocurrencies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Impact Holdings (UK) PLC
Analysen zu Impact Holdings (UK) PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.