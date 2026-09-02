CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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02.09.2026 11:56:00

Forget Nebius. CoreWeave Has a New Competitor. And It's Not Another AI Cloud Company.

When investors think about CoreWeave's (NASDAQ: CRWV) biggest competitors, names like Amazon, Microsoft, Alphabet, and Nebius probably come to mind.But one of the most interesting potential competitors doesn't look like a cloud company at all. It builds rockets. And yes, it's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX.That may sound strange. SpaceX is best known for rockets and Starlink, while CoreWeave provides cloud computing for artificial intelligence. But the lines between those businesses are beginning to blur.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nebius 174,38 1,09% Nebius

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