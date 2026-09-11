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11.09.2026 18:15:00
Forget NuScale: This Nuclear Energy Stock Is the Smarter Bet Right Now
NuScale (NYSE: SMR), a developer of small modular reactors (SMRs), went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on May 3, 2022. Its stock opened at $10.70 per share and eventually rose to a record high of $53.43 on Oct. 15, 2025.
At the time, investors were excited about the growth potential of NuScale's SMRs, which are much smaller than conventional nuclear reactors. They're prefabricated and assembled on-site to reduce the time, labor, and costs of deploying a nuclear power plant. NuScale's SMR generates only 77 MWe, whereas a conventional nuclear plant typically generates over 1,000 MWe. However, multiple SMRs can be deployed together to construct higher-capacity plants.
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