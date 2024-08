Forget Nvidia: Billionaires Are Buying Up This Artificial Intelligence (AI) Stock Instead

Artificial intelligence (AI) is the year's story on Wall Street. Case in point: Five of the six top-performing stocks year to date in the Nasdaq 100 are connected to the AI sector.Yet investors looking for an outstanding AI stock should consider something other than Nvidia (NASDAQ: NVDA). Indeed, many billionaires are already buying a different AI stock hand over fist: Oracle (NYSE: ORCL).Here's what's happening and why.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool