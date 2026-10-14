NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.10.2026 11:49:52
Forget NVIDIA: Jim Cramer Says US Chip Stocks Are 'Joined at the Hip' With SK hynix
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
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