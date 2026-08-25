NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.08.2026 11:20:00

Forget Nvidia. This ETF Could Be the Next Big Winner From the AI Boom

Nvidia has been the face of the artificial intelligence (AI) boom. But everybody already knows that.They also know about Microsoft, Alphabet, and Micron Technology. They've all been huge winners already. Investors are now looking for the next big AI winner. But it might not be the one they expected.Artificial intelligence needs enormous amounts of electricity. And the Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU) could offer investors a different way to profit from the AI boom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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