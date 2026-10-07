AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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07.10.2026 11:55:00

Forget Nvidia and AMD, This Under-the-Radar Chip Stock Could Win the AI Semiconductor Race

Most investors already know that there's a massive build-out of AI infrastructure underway and that it's likely to continue at least until 2030. However, the key question for long-term-thinking investors is where to invest as the build-out phase begins to slow and physical AI spending ramps up aggressively, with technologies like autonomous driving and robotics expanding.

One answer is ON Semiconductor (NASDAQ: ON), and the good news is that the stock trades on excellent multiples and is more attractive than better-known AI plays like Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).

Image source: Getty Images.

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