AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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07.10.2026 11:55:00
Forget Nvidia and AMD, This Under-the-Radar Chip Stock Could Win the AI Semiconductor Race
Most investors already know that there's a massive build-out of AI infrastructure underway and that it's likely to continue at least until 2030. However, the key question for long-term-thinking investors is where to invest as the build-out phase begins to slow and physical AI spending ramps up aggressively, with technologies like autonomous driving and robotics expanding.
One answer is ON Semiconductor (NASDAQ: ON), and the good news is that the stock trades on excellent multiples and is more attractive than better-known AI plays like Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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