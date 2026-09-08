Forget Occidental Petroleum. Buy This Pipeline Stock in September Instead.

Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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08.09.2026 19:15:00
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Occidental Petroleum (NYSE: OXY), the oil and gas giant more commonly known as Oxy, has been a major beneficiary of soaring oil prices this year. Oxy generates most of its revenue from its upstream exploration, drilling, and extraction business. When oil prices rise, Oxy and other upstream companies can grow their revenues much faster than their operating expenses.
To support its current capex and dividends, Oxy only needs WTI crude oil -- currently at $93 per barrel -- to remain above its $40-per-barrel breakeven price. Its free cash flow (FCF) also increases significantly as long as WTI stays above $60 per barrel. That's why Oxy's stock has rallied nearly 50% this year and beaten the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 12% gain.
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