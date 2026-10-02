Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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02.10.2026 19:55:00

Forget Oklo and NuScale. Centrus Energy Is the Safer Way to Bet on Nuclear.

Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale (NYSE: SMR) often attract significant attention as next-gen nuclear energy plays. Oklo's microreactors and NuScale's small modular reactors (SMRs) are both smaller than conventional nuclear reactors, and they can be deployed in remote areas. Their reactors can also be prefabricated to reduce the cost and time required to build a plant.

However, Oklo doesn't expect to deploy its first microreactors until late 2027 or early 2028. NuScale doesn't expect to deploy its first SMRs until the early 2030s. Both stocks also look expensive relative to their inconsistent near-term revenues. So instead of investing in those two speculative and volatile stocks, it might be smarter to invest in Centrus Energy (NYSE: LEU), which already plays a crucial role in the resurgent nuclear energy market.

Image source: Getty Images.

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