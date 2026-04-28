Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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28.04.2026 14:00:00
Forget Plug Power: This Profitable Clean‑Energy Leader Is the Smarter Way to Ride the Energy Transition
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a firm believer in a hydrogen-powered future. It created the first viable commercial market for hydrogen fuel cell technology and has deployed more than 72,000 fuel cells and over 275 fueling stations. It's investing heavily to build a leading end-to-end green hydrogen ecosystem. While Plug Power has great promise, my problem with the company is its inability to turn a profit. It currently doesn't expect to start making money until 2028. That's why I think investors should forget about investing in Plug Power and consider the already profitable Bloom Energy (NYSE: BE). Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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