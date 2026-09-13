Forget President Donald Trump's $5,000 Dividend Promise. Investors Can Start Earning Passive Income Right Now With These 3 Fantastic Dividend Stocks Yielding 3.3% to 5.5%.

In an unusual move, President Donald Trump, during a speech at the 2026 Republican National Convention, told Americans that every adult citizen would receive a $5,000 dividend if the Republicans triumph during the midterm elections in November.

The move would likely cost the government more $1.2 trillion, and members of both the Democratic and Republican parties seemed to have serious concerns with Trump's announcement.

I have no idea which party will win at the midterm elections, or if Trump could actually make such a payout if the Republicans did win. But I do know that investors don't need to wait to start earning passive income.

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